لليوم التاسع على التوالي تتواصل الموائد والسفر الرمضانية لإفطار المعتمرين والمصلين في رحاب المسجد الحرام بعد السماح بعودة السفر الرمضانية هذا العام.

وقبل أذان المغرب تراص المعتمرون والزوار والمصلون في خشوع يبتهلون إلى الله عز وجل أن يتقبل صيامهم وأن يكتب لهم الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. وبعد تناول الإفطار مباشرة أقيمت صلاة المغرب فسارع المصلون إلى الاصطفاف خلف الإمام لأداء الصلاة.

2000 سفرة في المسجد الحرام

يذكر أنه تم إصدار 2000 تصريح للسفر الرمضانية وفق شروط وضوابط محددة وتطبيق أعلى مقاييس البيئة والتنظيف والتعقيم في الحرم المكي الشريف.