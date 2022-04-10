لليوم التاسع على التوالي تتواصل الموائد والسفر الرمضانية لإفطار المعتمرين والمصلين في رحاب المسجد الحرام بعد السماح بعودة السفر الرمضانية هذا العام.
فيديو | في تاسع أيام #رمضان..
إفطار المعتمرين والمصلين في #المسجد_الحرام#الإخبارية pic.twitter.com/48aMWmanOu
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 10, 2022
وقبل أذان المغرب تراص المعتمرون والزوار والمصلون في خشوع يبتهلون إلى الله عز وجل أن يتقبل صيامهم وأن يكتب لهم الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. وبعد تناول الإفطار مباشرة أقيمت صلاة المغرب فسارع المصلون إلى الاصطفاف خلف الإمام لأداء الصلاة.
2000 سفرة في المسجد الحرام
يذكر أنه تم إصدار 2000 تصريح للسفر الرمضانية وفق شروط وضوابط محددة وتطبيق أعلى مقاييس البيئة والتنظيف والتعقيم في الحرم المكي الشريف.
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