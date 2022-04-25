أنقذت قوات المديرية العامة لحرس الحدود، اليوم الاثنين، كائنًا بحريًا بعدما علق في شباك الصيادين على أحد الشواطئ.

#حرس_الحدود بمنطقة تبوك ينقذ كائنًا بحريًا علق في شباك على الشاطئ بمشاركة مواطنَيْن. pic.twitter.com/AmaGq2jQ0K

— حرس الحدود السعودي (@BG994) April 25, 2022

تحرير الكائن من شباك الصيد

ووثق مقطع فيديو لقطات من عملية إنقاذ هذا الكائن البحري، حيث قال حرس الحدود إن ذلك تم بمشاركة مواطنَيْن في تبوك.

وتمكن حرس الحدود، من تحرير الكائن من الشباك التي علق بها، وتمت إعادته مرة أخرى إلى المياه.