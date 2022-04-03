أدب جمهور برنامج الصدمة شابًا أهان والدته بقسوة وضربها لأنها اختارت أن تعمل عاملة نظافة في أحد المولات التجارية.

لأنها فقط اختارت مهنة شريفة .. الناس يؤدبون شابا ضرب والدته وأهانها بقسوة#الصدمة#MBC1 #رمضان_يجمعنا

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6شهور علينا و6 عليكhttps://t.co/eRCA5QCADP

ShahidVip pic.twitter.com/QACUv9xgKF

— MBC1 (@mbc1) April 3, 2022

وفي الحلقة الثانية من البرنامج الذي يعرض للعام الرابع في عدد من الدول العربية قام أبطال الحلقة بتمثيل مشهد ابن يهين أمه التي تعمل عاملة نظافة.

وتابع الجمهور الابن وهو يهين أمه وتدخلوا لتقديم النصح له لكن دون جدوى وحين حاول إهانتها انبرى له عدد من الأشخاص بقوة.

برنامج الصدمة 4

يذكر أن برنامج الصدمة يعرض بالتزامن في عدد من الدول لكشف رد فعل الجمهور على مواقف معينة يقوم بأدائها ممثلون في البرنامج.

ويصور البرنامج في كل من السعودية ولبنان ومصر والعراق بواسطة ممثلين من كل دولة.