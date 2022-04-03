وجه البروفسور واستشاري الطب النفسي الأمين العام لاتحاد الأطباء النفسيين العرب، الدكتور طارق الحبيب عدة نصائح للتعامل مع الابن الذي يرفض الصيام.

اللين بدل القسوة

وخلال حلقة اليوم من برنامج نفوس مطمئنة على قناة روتانا قال الحبيب إنه يجب ألا يتم التعامل مع الابن المفطر بقسوة أو عنف بل يجب التعامل معه بالرفق واللين والنصح.

وأوضح أنه من المهم تعويد الابن على الصلاة فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ويجب التحدث مع الابن في الأمر بهدوء وعدم التطرق إلى الماضي بل إلى المستقبل وماذا ينوي عمله في باقي أيام الشهر.

التدريب على الصيام

وأشار إلى أنه يجب تدريب الطفل على الصوم منذ الصغر وعدم ربط الصوم بالاجتهاد.

وفي وقت سابق أشار الحبيب إلى أن تعويد الأطفال على الصوم يجب أن يمر بمراحل ثلاث، محبة الصوم ثم اعتياده ثم التلذذ به.