خلال استضافته في برنامج مراحل، أدى الشاعر والملحن الأمير أحمد بن سلطان، المعروف باسم الشاعر سهم أغنية كل ما تقفي التي لحنها للفنان عبدالمجيد عبدالله.

وأدى الملحن سهم الأغنية بدون موسيقى ما أتاح الفرصة للتعرف على صوته الجميل والقوى ولاقى تفاعلًا كبيرًا من مرتادي مواقع التواصل.

وكان الأمير أحمد كشف عن مسيرته الفنية خلال برنامج مراحل الذي يبث يوميًا على قناة SBC مشيرًا إلى أنه ذات يوم سمع والده – رحمه الله – يقول إن الفنون مفتاح الحضارات.

من هو الشاعر سهم ؟

هو صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أحد أبناء الأمير الراحل سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد المملكة في الفترة من 1 أغسطس 2005 إلى 22 أكتوبر 2011، وهو عضو مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية ومدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية.

أعماله الفنية

تعاون الأمير أحمد بن سلطان في أول عمل فني له بلقب “سهم” مع الفنان رابح صقر في أغنية “تحملتك”، لكن ظهوره الأول كان مع الفنان عبدالمجيد عبدالله في “ليالينا” بلقبه القديم “منذر”، واستمر لمدة أكثر من 15 سنة في الأوساط الفنية باسم مستعار، وكان أول ظهور علني له باسمه في يونيو 2019 في سهرة غنائية جمعته بفنانين تغنوا بألحانه منهم أصالة وأسماء المنور ونوال الكويتية ورابح صقر وراشد الفارس.