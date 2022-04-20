نجح فريق طبي في المستشفى الافتراضي في الرياض في إنقاذ حياة معتمرة في مكة خلال 25 دقيقة حيث كانت تعاني من جلطة دماغية.

في اللحظات المفصلية؛ السرعة مطلب.

من الرياض: #مستشفى_صحة_الافتراضي يباشر إنقاذ المعتمرة "سعاد" في مكة المكرمة خلال (25) دقيقة بفضل الله. pic.twitter.com/WC1Tbhzpbx

— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) April 20, 2022

وقال الدكتور مصلح القرني استشاري مخ وأعصاب إن المريضة وصلت من مستشفى أجياد وتم إعطاؤها مذيب الجلطات عن طريق تدخل المستشفى الافتراضي.

مشروع المستشفى الافتراضي

يذكر أن مستشفى صحة الافتراضي هو مثال لتسخير أحدث تقنيات الرعاية الصحية الافتراضية بشكل نوعي لتسهيل الحصول على الخدمات التخصصية في الوقت المناسب وفي أوسع انتشار ممكن.

ويستوعب المستشفى حوالي 500 ألف مستفيد في العام، ويقدم 34 تخصصًا دقيقًا وفرعيًا، ويسهل على المواطن والمقيم الحصول على الاستشارات والتوصل إلى حلول تغنيه من مشقة انتقاله إلى المستشفى، من خلال تواصله مع الأطباء عن بعد، إضافةً إلى نقل الخبرات بين الأطباء والمختصين، وإتاحة أفضل الاستشاريين في كافة المدن والقرى عبر الطب الاتصالي.