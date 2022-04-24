احتجزت سيول المهد عشرات المركبات بعدما تقطعت بهم السبل وحاصرتهم المياه من كل مكان.

وأظهر مقطع فيديو وجود عشرات المركبات على الطريق فيما يحاول بعض المجازفين عبور السيل ما أدى إلى انقلاب شاحنة وتصادم مركبة وسط المياه.

تنبيه من سيول المهد

وكان المركز الوطني للأرصاد نبّه اليوم من أمطار متوسطة إلى غزيرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتساقط البرد، والسيول، وشبه انعدام في مدى الرؤية، تشمل محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الثامنة مساءً.

طقس المدينة المنورة

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت أمطار رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد واليتمة ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة ١١ من صباح اليوم وتستمر حتى الثامنة مساءً.