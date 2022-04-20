لم يتمالك معتمر باكستاني نفسه وأجهش بالبكاء عند قدومه إلى المسجد النبوي للزيارة أول مرة.

فيديو | زائر باكستاني يذرف الدموع و تفيض مشاعره بقدومه لأول مرة لـ #المسجد_النبوي#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/6Fm6MPJXad

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 20, 2022

وخلال استضافته في قناة الإخبارية للحديث عن مشاعره والأجواء الروحانية في رمضان كشف المعتمر الباكستاني أنه يقيم في الإمارات منذ 15 عامًا وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها مسجد المصطفى.

وقال وهو يبكي ” المكان حلو، وكل شيء حلو والله”.