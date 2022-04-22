وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في موقف محرج على الهواء حيث أخفق في نطق اسم أحد المسؤولين بالشكل الصحيح.

President Biden mispronounces the name of Rep. Earl Blumenauer (D-OR) while delivering remarks on infrastructure:

“You can call me Bidden, Joe Bidden.” pic.twitter.com/0mOU6HwbUJ — The Recount (@therecount) April 21, 2022

وبينما كان الرئيس الأمريكي يتحدث عن أهمية قانون البنية التحتية الذي أقره الكونغرس الخريف الماضي، وجه الشكر لعدد من المشرعين إلا أنه واجه صعوبة في نطق اسم النائب الديمقراطي إيرل بلومنهاور حيث نطقه بدون حرف الألف.

وبعد الاعتذار حاول الرئيس الأمريكي ممازحة الحضور بقوله: “يمكنكم أن تسموني بيدن.. Bidden . جو بيدن”.