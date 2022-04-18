يبدو أن المواقف الحرجة التي يقع فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن ستفوق عدد مرات ظهوره فربما يخطئ في الظهور الواحد مرة أو أكثر.

JILL BIDEN to Joe: "Wave…. wave." pic.twitter.com/6EC7Yh7Vay

— RNC Research (@RNCResearch) April 18, 2022

وخلال آخر ظهور له برفقة زوجته سيدة أمريكا الأولى، قدم الرئيس الأمريكي التهنئة للمسيحيين بمناسبة عيد الفصح لكنه نسي أن يرفع يده ملوحًا للحضور ما دفع زوجته للتدخل بقولها : Wave…. wave” فتدارك الرئيس الأمر ولوح بيديه للجمهور.

أخطاء جو بايدن المتكررة

ومنذ توليه رئاسة أمريكا سلطت وسائل الإعلام الأمريكية والأجنبية الضوء على زلات لسان الرئيس الأمريكي حيث كثيرًا ما يخطئ في أسماء الدول والقادة والأماكن حتى داخل الولايات المتحدة ذاتها.

وأصبحت مواقف الرئيس الأمريكي مثار انتقاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي يستغل كل فرصة لشن هجوم عليه.