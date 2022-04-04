جدد الرئيس الأمريكي جو بايدن اتهاماته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه مجرم حرب فيما تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

Biden: Putin is a war criminal pic.twitter.com/RJ8gMmN3PU

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) April 4, 2022

وقال بايدن قبل أن يصعد على طائرة الرئاسة إن الإدارة الأمريكية ستفرض مزيدًا من العقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

العلاقة بين بايدن وبوتين

وسبق للرئيس الأمريكي أن اتهم بوتين بأنه سفاح وقاتل ثم اتهمه بأنه جزار ثم اتهمه بأنه مجرم حرب وكرر الاتهام مرة أخرى ما زاد من تعقد الأمر بين أمريكا وروسيا.

وتوترت العلاقات بين البلدين منذ مجيء بايدن إلى البيت الأبيض وربما خلال حملته الانتخابية، وبالرغم من اللقاء الذي جمعهما إلا أن العلاقة بين الرئيسين الروسي والأمريكي تعتبر في أسوأ حالاتها.

الكرملين يرد

وفي وقت سابق رد الكرملين على تصريحات بايدن المسيئة مشيرًا إلى أن روسيا لن تغير من سياستها وأن ما يتعلق باستمرار بوتين في الحكم من عدمه هو شأن روسي داخلي ولا شأن لأمريكا به.