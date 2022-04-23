شهدت قرية فيضة ابن سويلم غربي منطقة حائل سقوط بردية كثيفة اليوم السبت حيث غطت الثلوج مساحات كبيرة من الأرض.

🔴 برديه غرب فيضة ابن سويلم غرب #حائل_الان

السبت ٢٢ رمضان ١٤٤٣هـ

23 إبريل 2022م

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#حائل #امطار_حائل pic.twitter.com/RbPfh39frD — ثامر الشمري (@thamershamary) April 23, 2022

وأوضح مقطع فيديو متداول الثلوج الكثيفة والسميكة حيث شكلت طبقة مرتفعة على سطح الأرض على مدى البصر ما يشير إلى أن الهطول كان غزيرًا خلال الساعات الماضية.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي الأوسط بسرعة 12-32 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-25كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.