تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 بلاغًا عن حالة تسول وعلى الفور تحركت الفرق الأمنية وتم القبض على المتهم.

وأظهر مقطع فيديو بثه الأمن العام لحظة القبض على المتسول ضمن الحملة المعلنة لملاحقة المتسولين في كافة مناطق المملكة.

التسول واجهة لأعمال غير مشروعة

وكان الأمن العام حذر في وقت سابق من استغلال الأطفال والنساء وكبار السن في التسول مشيرًا إلى أنه واجهة لجمع الأموال لتمويل غايات وأنشطة غير مشروعة.

وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة مع التأكيد على أهمية تقديم التبرعات عبر منصات التبرع الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها.