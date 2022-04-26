وثق مقطع فيديو متداول تدفق المياه من شلالات جبال منعاء في تنومة بني شهر بعد هطول الأمطار عصر هذا اليوم الثلاثاء 25 رمضان.

ماشاء الله شلالات جبال #منعاء بـ #تنومة بني شهر من الأمطار عصر هذا اليوم الثلاثاء 25 #رمضان،المنظر خلاب وطبيعة مبهرة يعيشها أهالي تنومة والتي تقع جنوب غرب المملكة في @emartasir على سلسلة #جبال_السروات، وصلني #الفيديو من أخي العزيز (أ.عبدالله الملفي) تقبل الله منا ومنكم.#عسير pic.twitter.com/PxqNeTfPx7

— أحمد الركبان (@alrkbaan) April 26, 2022

وأظهر الفيديو المناظر الخلابة والطبيعة المبهرة التي يعيشها أهالي تنومة والتي تقع جنوب غرب المملكة في منطقة عسير على سلسلة جبال السروات.

📍 متداول

شاهد تساقط البرد في #تنومة

بمنطقة #عسير

الثلاثاء ٢٥ رمضان ١٤٤٣هـ

26 إبريل 2022م

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. pic.twitter.com/L25b8YkfcE — طقس (@tqqs) April 26, 2022

بردية شديدة في تنومة

ووثق المواطنون بالفيديو لحظات تساقط البرد وجريان السيول فيما لا تزال الفرصة مهيأة لسقوط المزيد من أمطار الخير والبركة إن شاء الله.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة مع فرصة لتكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع على الجزأين الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.