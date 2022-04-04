سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب زلات اللسان والأخطاء الكثيرة التي يقع فيها الأخير.

بطريقة تهكمية وساخرة أضحكت جمهوره .. #ترمب ينتقد مجدداً زلات #بايدن: "لو كنت أنا من وقع في هذه الأخطاء لطلب مني ترك الحكم فوراً.. ولكن الصحافة تصحح دائما كل ما يقوله"#العربية pic.twitter.com/h0cEorL1hX

— العربية (@AlArabiya) April 4, 2022

ترامب يسخر من بايدن

وظهر ترامب في مقطع فيديو وسط حشود من مناصريه وبدأ يتقمص شخصية الرئيس بايدن وهو يخلط بين أسماء المدن الأمريكية ويخلط بين أيام الأسبوع كذلك.

وأثارت طريقة الرئيس السابق ردود فعل واسعة من قبل أنصاره الذين انخرطوا في موجة من الضحك والتصفيق والتهليل كلما قلد بايدن.

ولفت الرئيس السابق إلى أنه لو كان هو الذي وقع في نفس الأخطاء لطلب منه على الفور ترك رئاسة الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الصحافة تنحاز إلى جانب بايدن.

متلازمة الأخبار الكاذبة

وخلال سنوات حكمه شن ترامب هجومًا عنيفًا على الصحافة والإعلام ووسائل التوصل متهمًا اياهم باختلاق الأخبار الكاذبة والترويج للأخبار المفبركة التي تسيئ إليه.