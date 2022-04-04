يؤمن الشعب السعودي أن الدول العظمى كالسعودية تكون دائمًا مادة خصبة للصفحات الأولى من الصحف العالمية لكن الحرب التي تشنها عدة دول وكيانات ضد المملكة تجاوزت حدود المعقول.

الحرب على المملكة

برنامج الخلاصة رصد بعض ملامح حرب الشائعات على السعودية بداية من الزج باسم المملكة في أحداث 11 سبتمبر 2001 وصولًا إلى مزاعم وجود علاقات بين المملكة وإسرائيل مرورًا بالعديد من الأزمات الأخرى من بينها اختراق هاتف مؤسس أمازون جيف بيزوس وغيرها.

مغالطة الرنجة الحمراء

وتعتبر أساليب الدعاية السوداء ضد المملكة ضمن أسلوب يعرف باسم الرنجة الحمراء وهي مغالطة منطقية تتمثل بعرض بيانات أو موضوعات أو أسباب جاذبة خارجة عن الموضوع لتشتيت انتباه الطرف (أو الأطراف) الآخر عن الموضوع الأصلي.