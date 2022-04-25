أبدى جمهور الصدمة 4 في السعودية رد فعل غاضب تجاه رجل كبير في السن تحرش بفتاة خلال حلقة اليوم من البرنامج.

الصدمة 4: رجل عجوز يتحرش بفتاة صغيرة في السعودية.. وفريق الصدمة يتدخل بعد اشتعال الموقف وتعرضه للضرب #MBC1#الصدمة#رمضان_يجمعنا

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— MBC1 (@mbc1) April 25, 2022

وكانت عيون الجماهير تتابع الفتاة التي تعالت صرخاتها وتحاول مقاومة التحرش ومنهم من اكتفى بالنظر ومتابعة السير لكن قرر الكثير منهم التدخل.

وحاول بعض المارة حماية الفتاة وترك الرجل يمشي فيما أصر بعضهم على الاتصال بالشرطة بينما قام أحد الشباب بالاعتداء عليه بالضرب ما دفع فريق التصوير إلى التدخل.

عن برنامج الصدمة 4

يذكر أن برنامج الصدمة يعرض بالتزامن في عدد من الدول لكشف رد فعل الجمهور على مواقف معينة يقوم بأدائها ممثلون في البرنامج.

ويصور البرنامج في كل من السعودية ومصر والعراق بواسطة ممثلين من كل دولة، ويحاول البرنامج تسليط الضوء على بعض المظاهر السلبية في المجتمعات العربية ويرصد رد فعل المارة عليها.