شهدت حلقة الليلة من برنامج الصدمة في السعودية تدخل امرأة للرد على موقف امرأة أخرى ووجهت لها سؤالًا مختصرًا لكنه يحمل الكثير من المعاني.

الصدمة.. أم تنفعل على طليقها وأطفالها وترفض جلوسه معهم.. وسيدة بميت رجل تسألها.. أنتِ أم؟#MBC1#الصدمة#رمضان_يجمعنا

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— MBC1 (@mbc1) April 26, 2022

كانت بطلة الحلقة تجسد شخصية مطلقة التقت مع طليقها الذي جاء لرؤية أولادها لكنها بدلًا من ذلك أفسدت الجلسة فأقدمت عليها إحدى النساء وسألتها مستنكرة : هل أنت أم ؟

وكان جمهور البرنامج يتابع بحسرة الأم التي انفعلت على أبنائها وطليقها على مرأى ومسمع من الناس.