بعد تقليد الفنان الراحل طلال مداح، قام الفنان حبيب الحبيب بتقليد الفنانة الراحلة عتاب ما جعل البعض يعبر عن امتعاضه من تقليد الفنانين الراحلين.

ذكريات الطرب الأصيل بشخصية ورقصة عتاب@habeeb1976#ستوديو22#رمضان_يجمعنا#MBC1

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Shahid VIP pic.twitter.com/hLE0WkxWdq — MBC1 (@mbc1) April 12, 2022

وظهر الحبيب في ستوديو 22 وهو يرقص ويؤدي أغنية جاني الأسمر للفنانة الراحل بعدما وضع المكياج النسائي وارتدى الباروكة.

جدل حول حبيب الحبيب

وانقسمت الآراء حول أداء الحبيب ففي الوقت الذي رأى فيه البعض أنه يقلد الفنانين بشكل رائع سواء الراحلين أو الحاليين رأى البعض الآخر أن الأمر يجب أن يقتصر على الأحياء من الفنانين فقط احترامًا لحرمة الأموات.

وقال أحد المغردين : “وين التقليد بالموضوع شويه مكياج وهز ويقولي تقليد..! فوق الفشل والسماجة اللي عنده كمان ما عنده مبدأ..! في خطوط حمراء المفترض الفنان ما يتجاوزها.” وعلى النقيض من ذلك قالت مغردة أخرى : ” الله يرحمك يا عتاب.. بصراحة إبداع في التقليد”.

تقليد طلال مداح

وقبل عدة أيام ظهر الحبيب في مشهد يقلد فيه الفنان الراحل طلال مداح وعلق عليه بالقول: تقليد صوت الأرض طلال مو عشان نضحك عشان نقول رحمة الله عليه”.

وكان عبدالله طلال مداح قال في تصريحات سابقة أنه غير منزعج من تقليد الحبيب لوالده حيث قال : شاهدت تعليق حبيب الحبيب، وإذا قصد بالفعل بتمثيله للدور من أجل تذكير الناس بالترحم على طلال مداح -رحمه الله-، لا أجد هنالك إشكالًا، ولا يمكنني أخذ انطباع آخر طالما برر تصرفه” فيما أتت ملاحظته الوحيدة حول تمثيل الشخصية في برنامج كوميدي يبث الضحك، مشيرًا إلى أنه تقليد الممثل السعودي للشخصية كان جيدًا.