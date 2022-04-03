بنفس الحركات والمناقز برع الفنان حبيب الحبيب في تقليد الفنانة الكويتية آلاء الهندي.

بنفس الحركات والمناقز حبيب الحبيب يقلد آلاء الهندي@habeeb1976

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وظهر الحبيب على المسرح وهو يؤدي أغنية متقمصًا شخصية الهندي بنفس طريقة الأداء والقفز في جنبات المسرح برشاقة وخفة.

حبيب الحبيب ملك الكركتر

يذكر أن الحبيب هو ممثل سعودي من مواليد 1976، ولد في الرياض وكانت بداية مسيرته في عام 1997 بأدوار بسيطة في مسلسل طاش ما طاش، شارك في العديد من المسلسلات وكوّن ثنائيًا رائعًا مع الفنان فهد الحيان، وبعد مشاركته في مسلسل غشمشم ظهر في مسلسل كلنا عيال قرية بعدها انطلق نحو النجومية.

أطلق عليه الفنان عبد الله السدحان لقب ملك الكركتر لقدرته على تقمص أية شخصية تناط به، أما والده فلقبه بـ نمر المسرح السعودي بعد أن حضر جميع مسرحياته.

من هي آلاء الهندي؟

أما الهندي فهي ممثلة ومغنية كويتية من مواليد 31 مارس 1992. بدأت حياتها بالمسرح بمسرحية عودة التجنيد، وفي 22 ديسمبر 2017 شاركت بحفل افتتاح كأس الخليج العربي 23 بجانب المطربين نبيل شعيل، عبد الكريم عبد القادر، محمد المسباح وغيرهم وفي 2020 شاركت في مسلسل أم هارون.