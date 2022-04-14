أدى الفنان حبيب الحبيب الليلة مقطع تقليد للراوي محمد الشرهان وذلك ضمن حلقة اليوم من مسلسل ستوديو 22 على MBC1.

حبيب الحبيب يقلد الراوي محمد الشرهان#ستوديو22#رمضان_يجمعنا#MBC1

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Shahid VIP pic.twitter.com/wlRxExegh1 — MBC1 (@mbc1) April 14, 2022

وظهر الحبيب وهو يتقمص شخصية الشرهان ويروي إحدى القصص التاريخية القديمة.

والمعروف أن محمد الشرهان من مواليد سنة 1949 في روضة سدير في المملكة العربية السعودية، وهو راوٍ] شعبي سعودي، يعتبر واحدًا من أشهر الرواة للأدب الشعبي في الجزيرة العربية والخليج العربي.

براعة حبيب الحبيب

يذكر أن الحبيب هو ممثل سعودي من مواليد 1976، ولد في الرياض وكانت بداية مسيرته في عام 1997 بأدوار بسيطة في مسلسل طاش ما طاش، شارك في العديد من المسلسلات وكوّن ثنائيًا رائعًا مع الفنان فهد الحيان، وبعد مشاركته في مسلسل غشمشم ظهر في مسلسل كلنا عيال قرية بعدها انطلق نحو النجومية.

برع الحبيب خلال الحلقات الماضية من ستوديو 22 في تقليد العديد من الفنانين من بينهم فهد الكبيسي وطلال مداح وعتاب وآلاء الهندي والشيف نصرت إضافة الى عدد من الشخصيات الأخرى.