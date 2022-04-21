واصل الفنان حبيب الحبيب فقرة التقليد اليومية في ستوديو 22 حيث قام اليوم بأداء تمثيلي لشخصية الفنان الراحل فريد الأطرش.
يا حبايبي يا غايبين. واحشيني يا غاليين @habeeb1976 #ستوديو22#رمضان_يجمعنا
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6 شهور علينا و 6 عليكhttps://t.co/eRCA5QCADP#ShahidVIP pic.twitter.com/dAnnfKrP2Z
— MBC1 (@mbc1) April 21, 2022
حبيب الحبيب يغني يا حبايبي يا حلوين
وظهر الحبيب على مسرح كلاسيكي الديكور وارتدى بدلة كاملة تعود إلى سبعينيات القرن الماضي وتسريحة شعر تشبه الفنان فريد الأطرش على أنغام أغنية يا حبايبي يا حلوين.
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