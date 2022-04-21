واصل الفنان حبيب الحبيب فقرة التقليد اليومية في ستوديو 22 حيث قام اليوم بأداء تمثيلي لشخصية الفنان الراحل فريد الأطرش.

حبيب الحبيب يغني يا حبايبي يا حلوين

وظهر الحبيب على مسرح كلاسيكي الديكور وارتدى بدلة كاملة تعود إلى سبعينيات القرن الماضي وتسريحة شعر تشبه الفنان فريد الأطرش على أنغام أغنية يا حبايبي يا حلوين.