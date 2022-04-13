واصل الفنان خالد الفراج تقديم فقرة التقليد في مسلسل ستوديو 22 على قناة MBC1 طوال شهر رمضان المبارك.

خالد الفراج وهنوف في تقليد داود الشريان والفنانة إليسا@khalidalfarraj#ستوديو22#رمضان_يجمعنا#MBC1

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6 شهور علينا و 6 عليكhttps://t.co/eRCA5QCADP

Shahid VIP pic.twitter.com/t1oQbfjGPH — MBC1 (@mbc1) April 13, 2022

وخلال حلقة اليوم قام الفراج بتقليد داود الشريان رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون السابق حيث ظهر في شخصية مقدم برنامج باسم “بارود” فيما قامت الهنوف بتقليد الفنانة إليسا.

خالد الفراج يقلد بايدن

وكانت حلقة تقليد الفراج للرئيس الأمريكي جو بايدن قد لاقت ردود فعل واسعة في الأوساط الإعلامية الأمريكية وتم التفاعل معها بشكل كبير.