خلال حلقة اليوم من مسلسل ستوديو 22 قام الفنان خالد عبدالرحمن بتقليد شخصية الفنان الهندي شاروخان.
خالد الفراج يقلد شاروخان@khalidalfarraj #ستوديو22#رمضان_يجمعنا
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6 شهور علينا و 6 عليكhttps://t.co/eRCA5QCADP#ShahidVIP pic.twitter.com/eI02zWnQJK
— MBC1 (@mbc1) April 27, 2022
وخلال فقرة التقليد المعتادة ظهر عبدالرحمن على المسرح رفقة ممثلة أخرى ليأتي شخص آخر ويخبره أنها أخته في إسقاط على قصص العديد من الأفلام الهندية التي يكتشف البطل في النهاية أن حبيبته هي أخته.
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