خلال حلقة اليوم من مسلسل ستوديو 22 قام الفنان خالد عبدالرحمن بتقليد شخصية الفنان الهندي شاروخان.

وخلال فقرة التقليد المعتادة ظهر عبدالرحمن على المسرح رفقة ممثلة أخرى ليأتي شخص آخر ويخبره أنها أخته في إسقاط على قصص العديد من الأفلام الهندية التي يكتشف البطل في النهاية أن حبيبته هي أخته.