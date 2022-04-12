تتواصل فقرة التقليد في مسلسل ستوديو 22 حيث قام خالد الفراج بتقليد المحلل الرياضي عدنان جستنيه.

خالد الفراج يقلد المحلل عدنان جستنيه@khalidalfarraj#ستوديو22#رمضان_يجمعنا#MBC1

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Shahid VIP pic.twitter.com/QGBzJBXtCU — MBC1 (@mbc1) April 12, 2022

وظهر المذيع في بداية الفقرة وهو يسأل الفراج بالقول : أبو فراس إيش دخل الاتحاد بالنصر، أنت تتكلم شروي غروي ولا إيش!”

ورد الفراج الذي ظهر متقمصًا شخصية جستنيه : بالقول أنا اسمي أستاذ أبو فراس ليسأله المذيع : أستاذ على إيش؟ فيرد وهو يقدم نفسه للجمهور باعتباره صحفيًا سابقًا وعضو نادٍ سابقًا وكاتبًا سابقًا.

وقال الفراج أنا أحب أرد عليك بخاطرة لسه كاتبها تقول “: سوسة سوسة أكل البسبوسة، أنا كنت جائعًا جابوا لي سمبوسة، أنا شفت المنظر قلت السبب جاموسة”.

عن ستوديو 22

يذكر أن مسلسل ستوديو 22 يتناول قصة قناة فضائية يمر مالكها بالعديد من الأزمات والمواقف الكوميدية بينه وبين العاملين برفقته في القناة التي يملكها.