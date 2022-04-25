يبدو أن الكولومبي خاميس رودريغيز لاعب نادي الريان القطري أصبح قريبًا من الانضمام لنادي النصر.

وكان خاميس صاحب الـ30 عامًا ألمح إلى رغبته في إنهاء عقده مع الريان، وذلك خلال مشاركة الفريق بـ مباريات دوري أبطال آسيا المقامة حاليًا في الرياض.

جمهور النصر يطلب ضم خاميس رودريغيز

ونشر مشعل السفاعي أحد أشهر مشجعي النصر صورة جمعته باللاعب خاميس في “تويتر” ليطالب جمهور النصر، إدارة مسلي آل معمر بسرعة التعاقد مع اللاعب خاصة أنه سيكون صفقة انتقال حر في حال أنهى عقده مع نادي الريان.

وكان موقع las2orilla الكولومبي ذكر أن خاميس لاعب الريان، يبحث عن عرض للانتقال إلى منافسات الدوري السعودي خلال الموسم المقبل.

وكان خاميس لعب لنادي ريال مدريد خلال الفترة من 2014 إلى 2020، كما سبق له اللعب في صفوف ناديي بورتو البرتغالي وموناكو الفرنسي وإيفرتون الإنجليزي، ثم انضم لـ الريان في العام الماضي.