يبدو أن فرص تعاقد النصر مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني السابق لنادي الهلال وبنفيكا البرتغالي، أصبحت صعبة للغاية.

ويريد مجلس إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، التعاقد مع مدرب جديد خلفًا للأرجنتيني ميجيل روسو الذي لم ينجح في تحقيق طموحات جمهور النصر.



جيسوس يصل إلى البرازيل

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمدرب البرتغالي وهو يصل لـ مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية تمهيدًا لتدريبه لنادي فلامنجو البرازيلي.

وفي وقت سابق، كان الإعلامي البرتغالي بيدرو سيبولفيدا، نفى عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تدريب جيسوس لـ النصر، مؤكدًا أن المدرب البرتغالي لن يُدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

المدرب البرتغالي لن يدرب النصر