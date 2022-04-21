كان رد فعل الشارع السعودي سريعًا ومتوقعًا في حلقة اليوم من برنامج الصدمة التي تناولت تعنيف المرأة من قبل زوجها.

الصدمة 4: "منت رجّال" أقوى رد فعل في السعودية على رجل يهين زوجته الحامل في الشارع #MBC1#الصدمة#رمضان_يجمعنا

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ShahidVIP pic.twitter.com/8AbVWYABlk — MBC1 (@mbc1) April 21, 2022

مواجهة التعنيف بقوة وحزم

وظهر أبطال حلقة اليوم في السعودية في مشهد تمثيلي لرجل يهين زوجته الحامل ويجبرها على مغادرة السيارة وهنا انتفض الشارع السعودي وتدخل ردًا على الرجل الذي حاول الاعتداء على زوجته بالضرب.

وتدخل بعض الرجال لتهدئة الزوج الغاضب فيما عرضت النساء والفتيات على الزوجة المساعدة لنقلها إلى المستشفى إن شاءت.

ومن أبزر المشاهد في حلقة اليوم مقولة “أنا أخوكي وش تبغين” كان هذا رد أحد المواطنين السعوديين فيما قال مواطن آخر للزوج ” منت رجال” بعدما ترك زوجته على الأرض.

عن برنامج الصدمة 4

يذكر أن برنامج الصدمة يعرض بالتزامن في عدد من الدول لكشف رد فعل الجمهور على مواقف معينة يقوم بأدائها ممثلون في البرنامج.

ويصور البرنامج في كل من السعودية ومصر والعراق بواسطة ممثلين من كل دولة، ويحاول البرنامج تسليط الضوء على بعض المظاهر السلبية في المجتمعات العربية ويرصد رد فعل المارة عليها.