شهدت حلقة اليوم من برنامج الصدمة 4 على قناة MBC1 تفاعلًا كبيرًا من الجمهور المصري الذي تسابق لمساعدة شاب في سن المراهقة لا يمتلك ما يكفي من المال لشراء قوت يومه.

مقلب الصدمة في مصر.. مظاهرة في حب الخير من مصريين.. قرروا مساعدة طفل مكافح لا يملك ثمن بقية مشترياته#MBC1#الصدمة#رمضان_يجمعنا

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على الباقة السنوية

6شهور علينا و6 عليكhttps://t.co/eRCA5QCADP

ShahidVip pic.twitter.com/YAML1KdRq5 — MBC1 (@mbc1) April 18, 2022

سباق على الخير

وظهر بطل حلقة اليوم في الشارع المصري وهو يشتري بعض الأغراض لعائلته الصغيرة بمبلغ زهيد لكنه في نفس الوقت لا يمتلك كل المبلغ ويطلب من البائع أن يمهله للغد لإحضار المال.

لكن البائع يرفض الطلب وهنا يتدخل العديد من الجمهور المصري لسداد المال عن الشاب ومنهم من تبرع له بكامل المبلغ وأعاد له الجزء الذي دفعه.

وحاول الشاب طلب أرقام هواتف من ساعده وقدم له المال لكي يرده لهم حين يتيسر له الأمر لكن الجميع رفض قبول المال منه.

وفي العراق تكرر نفس الأمر مع بطل حلقة اليوم 17 رمضان من البرنامج.

مقلب الصدمة في العراق.. عراقيون يقدما درسا في الإنسانية.. ويدفعون حساب طفل مسكين لا يملك قوت أسرته#MBC1#الصدمة#رمضان_يجمعنا اشترك بعرض رمضان

على الباقة السنوية

6شهور علينا و6 عليكhttps://t.co/eRCA5QCADP

ShahidVip pic.twitter.com/QVwvfXEg7P — MBC1 (@mbc1) April 18, 2022

عن برنامج الصدمة 4

يذكر أن برنامج الصدمة يعرض بالتزامن في عدد من الدول لكشف رد فعل الجمهور على مواقف معينة يقوم بأدائها ممثلون في البرنامج.

ويصور البرنامج في كل من السعودية ولبنان ومصر والعراق بواسطة ممثلين من كل دولة، ويحاول البرنامج تسليط الضوء على بعض المظاهر السلبية في المجتمعات العربية ويرصد رد فعل المارة عليها.