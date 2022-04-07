ضمن فقرة التقليد في ستوديو 22 الليلة قامت الفنانة ريم عبدالله بتقليد الإعلامية المصرية رضوى الشربيني.

ريم عبدالله تقلد رضوى الشربيني

@ReemAbdullah

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Shahid VIP#ستوديو22#رمضان_يجمعنا#MBC1 pic.twitter.com/FWwJaAijkY — MBC1 (@mbc1) April 7, 2022

وظهرت عبدالله في لوك يشبه لوك رضوى الشربيني وقلدتها باللهجة المصرية في مقطع “البلوك” الذي اشتهرت به الإعلامية المصرية حيث برعت الفناة ريم في تقمص شخصية رضوى إلى حد كبير.

وكانت الشربيني اشتهرت بمقطع “البلوك” الذي وجهت فيه نصائح للنساء بتفادي ما يعكر صفو حياتهن من خلال قطع العلاقة مع كل من يسبب لهن الأذى.

من هي ريم عبدالله ؟

هي فنانة سعودية اسمها الحقيقي نور العتيبي وهي من مواليد 20 فبراير 1987 عرفت بشكل كبير بعد ظهورها في مسلسل طاش ما طاش بموسمه الخامس عشر مع الثنائي عبدالله السدحان وناصر القصبي في عام 2007.

في عام 2008 شاركت ريم عبدالله في الجزء الثاني من مسلسل بيني وبينك مع حسن عسيري وفايز المالكي، وفي العام التالي، مثّلت في عدة مسلسلات.

كما مثّلت ريم عبدالله في عدة مسلسلات، وظهرت في عدة حلقات في “الساكنات في قلوبنا” الذي بدأ بثه بشكل أسبوعي في يناير 2009، وصورت حلقة من مسلسل “جاري يا حمودة”، ثم لعبت دور البطولة في “أيام السراب” وجسدت فيه دور الفتاة الدلوعة في بيت العائلة.

وأيضًا شاركت ريم عبدالله في دور البطولة للمسلسل الرمضاني مزحة برزحة الذي عرض على شاشة الفضائية السعودية الأولى في عام 2010، كما شاركت في مسلسل كلام الناس 3 الذي عُرض في رمضان 2014.

واصلت ريم عبدالله مشوارها الفني بالمشاركة في قرابة 30 مسلسلًا، ولها مشاركة سينمائية واحدة مع المخرجة هيفاء المنصور في فيلم وجدة عام 2012 وتألقت في مسلسل العاصوف العام مع ناصر القصبي.