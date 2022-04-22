هطلت أمطار شبه غزيرة بين الحوية والطائف في منطقة مكة المكرمة مصحوبة بزخات من البرد.

أمطار متوسطه مع برد الان بين #الحويه و #الطائف

رصد / منصور المطرفي pic.twitter.com/wZl3y5qOHo — طقس منطقة مكة المكرمة ⛈ (@Makkah_wether) April 22, 2022

ووثق المواطنون بالفيديو لحظة تساقط البرد والأمطار المتوسطة داعين الله أن يجعها سقيا خير ويعم بنفعها العباد والبلاد.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، حائل والرياض قد تمتد الى الجوف، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.