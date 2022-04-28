نشر مركز طقس العرب مقطع فيديو يوثق سحابة رعدية كبيرة تسيطر على سماء الرياض عصر اليوم الخميس 27 رمضان.

الان .. ⚠️

سحابة مهيبة رعدية قوية تسيطر على سماء #الرياض_الان pic.twitter.com/MzgtYcfH0b

— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) April 28, 2022

توقعات طقس الرياض اليوم

وكان الإنذار المبكر أصدر عدة تنبيهات من طقس منطقة الرياض حيث تشهد عدة محافظات أتربة مثارة وأمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

توقعات الأرصاد اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة, في حين لا تزال فرصة هطول الأمطار الرعدية الممطرة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف تصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة, وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج ..