تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند مقطع فيديو لسرقة سيدة، بعدما تم تنويمها من قبل عصابة باستخدام طعام يحتوي على منوّم.

وظهرت السيدة في مقطع الفيديو وهي جالسة في موقف للحافلات وبعد فترة دخلت في محادثة مع سيدتين تقدمان لها طعاما قال رواد مواقع التواصل إنه نوع خاص باحتفال ديني.

سرقة في وضح النهار

وبعد تناولها للطعام الذي يحتوي على منوّم، تبدأ السيدة بالشعور بالدوار، وتغط لاحقا في النوم، كما ظهرت في الفيديو الذي نشرته صحيفة “إنديا توداي”.

وبينما هي نائمة، يقوم أفراد العصابة بسرقة السيدة، وأخذ كل ما معها من مجوهرات وهاتف ونقود، ومن ثم مغادرة المكان بسرعة.

وتباينت ردود الأفعال حيال المقطع، حيث علق البعض بقولهم إنه جريمة حقيقية، بينما قال آخرون إنه مجرد مقطع توعوي للتحذير من هذه الطريقة في جرائم السرقة.