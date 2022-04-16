نجح سلمان الفرج، قائد الفريق الكروي الأول بـ الهلال، في زيارة شباك نادي استقلال دوشنبه الطاجيكستاني بعد مرور 5 دقائق على بداية الشوط الثاني من مباراة الفريقين في دوري أبطال آسيا.

هدددددف!⚽

بعرضية مميزة وانهاء رائع سلمان الفرج يسجل هدف التقدم عند الدقيقة 52’

الهلال 1 × 0 استقلول#الهلال_استقلول#قنوات_SSC pic.twitter.com/ZgwgqSldNp

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 15, 2022

وتلقى الفرج قائد الفريق عرضية مميزة من اللاعب ياسر الشهراني ليسجلها هدفًا في الدقيقة الـ50 من عمر المباراة.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.