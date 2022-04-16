نجح سلمان الفرج، قائد الفريق الكروي الأول بـ الهلال، في زيارة شباك نادي استقلال دوشنبه الطاجيكستاني بعد مرور 5 دقائق على بداية الشوط الثاني من مباراة الفريقين في دوري أبطال آسيا.
هدددددف!⚽
بعرضية مميزة وانهاء رائع سلمان الفرج يسجل هدف التقدم عند الدقيقة 52’
الهلال 1 × 0 استقلول#الهلال_استقلول#قنوات_SSC pic.twitter.com/ZgwgqSldNp
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 15, 2022
وتلقى الفرج قائد الفريق عرضية مميزة من اللاعب ياسر الشهراني ليسجلها هدفًا في الدقيقة الـ50 من عمر المباراة.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
اترك تعليقاً