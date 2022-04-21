شهدت منطقة الباحة وتحديدًا محافظة العقيق هطول أمطار غزيرة اليوم الخميس أدت إلى جريان السيول بشدة في وادي وراخ بالعقيق.

سيل قوي مع وادي وراخ شمال #الباحه الان مباشر س ٥.١٥ م الخميس ٢٠ رمضان ١٤٤٣

عضو المجموعة ابويزيد الهميلي pic.twitter.com/GBGO43vERn

— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) April 21, 2022

ووثق مقطع فيديو متداول جريان المياة وتدفقها بشدة على مساحات واسعة من الوادي فيما لا تزال فرصة هطول الأمطار متوقعة خلال الساعات المقبلة.

سحب كثيفة على الباحة

وكان الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني توقع أن تشهد مناطق مكة والمدينة والباحة أمطار غزيرة مساء اليوم.

ونشر الحصيني خرائط جوية للسحب الكثيفة التي شهدتها عدة مناطق عصر اليوم وعلق عليها بالقول: السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من شرق مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وشمال الشرقية وأقصى غرب منطقة الرياض وجنوب حائل عصر اليوم.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – الفرص المهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسيرو الباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كما تكون السماء غائمة جزئيا قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، حائل والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية, كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من شرق ووسط المملكة ويستمر الانخفاض على الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية.