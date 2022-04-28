شهدت مدينة عرعر في منطقة الحدود الشمالية على مدى الساعات الماضية هطول الأمطار الغزيرة التي تسببت في جريان السيول واحتجاز العشرات من المركبات.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة احتجاز العديد من المركبات فيما جرت السيول بشدة مع التوقع باستمرار المزيد من الأمطار.

أمير الشمالية يتابع الإجراءات

من جهة أخرى يتابع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة, بالتزامن مع التغيرات الجوية التي تشهدها المنطقة حالياً، وما يواكبها من هطول أمطار رعدية غزيزة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار على مدينة عرعر واطمأن على الإجراءات التي اتُخذت بهذا الخصوص.

ووجه سموه جهات الاختصاص بأخذ جميع التدابير اللازمة.