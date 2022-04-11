تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر مواطنًا مصريًا قام بتقييد كلب وعذبه بوحشية، مما دفع جمعيات الرفق بالحيوان لتدشين حملة تطالب السلطات المصرية بالتدخل والقبض عليه.

تحديد هوية الفاعل

وتسبب الحادث في موجة من الغضب العارم حيث تقدم محامون وأعضاء بجمعيات الرفق بالحيوان ببلاغات لمديرية أمن المنوفية، وعلى الفور تمكنت السلطات المصرية من تحديد هوية الفاعل وضبطه وحررت له محضرًا حمل رقم 4427 لسنة 2022.

وكشفت التحريات أن الواقعة حدثت في قرية سمادون التابعة لمدينة أشمون بمحافظة المنوفية بدلتا مصر ، موضحة أن الفاعل يدعى محمد لطفي فرج أبو العينين، ويعمل في الزراعة.

وتبين وفق التحقيقات أن الكلب ماتَ من جراء التعذيب الذي تعرض له، فيما رفض المتهم الإفصاح عن دوافعه وراء تعذيب الحيوان.