كشفت الممثلة وصانعة الأفلام فاطمة البنوي عن تغير مفهوم الصداقة في الماضي عنه في الوقت الراهن، مشيرة إلى أنها تغيرت كثيرًا خلال الفترة الأخيرة.

مراحل فاطمة البنوي

وقالت البنوي خلال استضافتها في برنامج مراحل تقديم على العلياني على قناة SBC إن الصديق الحق لا يحتاج إلى أن تتكلم معه عن حالك أو تشرح له ظروفك أو تبرر له أفعالك لأنه يفهمك بمجرد النظر.

وأضافت أنها لا تزال تحتفظ بعدد لا بأس به من أصدقاء المدرسة، مشيرة إلى أن العلاقة بينها وبين بعض صديقات الدراسة تتميز بالشفافية والوضوح والتفاهم المتبادل.

مسيرة البنوي

وخلال البرنامج تحدثت البنوي عن مسيرتها وحياتها وأبرز المحطات التي شكلت نقطة تحول في مسيرتها.

يذكر أن البنوي، مدونة وباحثة سعودية، مهتمة بالتطوير الاجتماعي، حاصلة على ماجستير في الدراسات الدينيّة متخصّصة في العالم الإسلامي من جامعة هارفرد، وعلى بكالوريوس في علم النفس من جامعة عفّت، ولها عدد من المقالات التي تقوم بنشرها على مدوّنتها، اشتهرت فاطمة كبطلة للفيلم السعودي بركة يقابل بركة.

عن برنامج مراحل

ويعد برنامج مراحل مزيجًا بين الحوار والموسيقى والتحدي، مستخدمًا بذلك تقنية “الواقع الافتراضي المعزز”، فهو مؤلف من منصة مخصصة للمذيع والضيف وهي حقيقية وواقعية، من استوديو افتراضي كبير وشاشة افتراضية تضم جمهور افتراضي من بلدان ومناطق مختلفة، تتحرك المنصة في الاستوديو على لوحة ألعاب عمالقة لولبية الشكل مما يشكل سابقة في البرامج التلفزيونية بالتقنيات المستخدمة.