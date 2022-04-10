في ليلة خيرية من ليالي العمل الخيري التي يقوم بها الفنان فايز المالكي، أطلق أبو راكان تحديًا للحصول على قلم وزير الموارد البشرية المهندس أحمد الراجحي.

هههههههههههههه تحديت اخواني الايتام من يجيب قلم الوزير ⁦@Ahmed_S_Alrajhi⁩

والحمد لله عدت على خير pic.twitter.com/HD8xx1tx6L

— فايز المالكي (@fayez_malki) April 10, 2022

وخلال الحفل طلب المالكي من الوزير أن يسمح له بتجاوز البروتوكول والتصرف بحرية وهو ما سمح له الوزير على الفور.

وطلب المالكي من المتسابقين الأيتام الذين شاركوه الحفل أن يحصلوا على قلم الوزير الراجحي بسرعة وهو ما تمكن منه أحد المتسابقين، وقال المالكي إن هذا القلم غال جدًا.