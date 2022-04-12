اصطف المواطنون في روسيا بشوارع غرب البلد هاتفين لجنود الجيش الأحمر لتحميسهم، حيث هلل الناس في منطقة كورسك ولوحوا عندما مرت قوات الجيش في قافلة من الدبابات والشاحنات.

وفي هذا الفيديو، يودع سكان منطقة كورسك الروسية بسعادة الجنود الروس وهم ذاهبون لأوكرانيا، وفي اللقطات، لوح المواطنون بالأعلام وهتفوا، حتى إن رجلًا كان يرتدي قميصًا عليه البلاد التي كانت يومًا ضد الاتحاد السوفياتي على ظهره.

وكان هناك أطفال كذلك يرتدون أيضًا ملابس عسكرية طبق الأصل لملابس الجنود وظلوا يلوحون لهم مهللين لرؤيتهم.

قوات روسيا إلى شرق أوكرانيا:

ويركز بوتين حاليًّا قواته على شرق أوكرانيا، حيث يوجد جزء كبير من البلد مؤيد للانفصاليين، ويرى البعض أنه يخطط للفوز قبل 9 مايو حتى يتمكن من الاحتفال بمناسبتين، الأولى الانتصار في البلد الأوروبية والثانية يوم الذكرى السنوية لنصر روسيا.

وكشفت صور الأقمار الصناعية عن قافلة ضخمة من المدرعات والمدفعيات الروسية تتجه نحو المناطق المحاصرة في شرق أوكرانيا، حيث يستعد الجانبان لمرحلة جديدة وحشية من الصراع.

وأظهرت الصور قافلة من الدبابات يبلغ طولها ثمانية أميال تدخل إلى الخطوط الأمامية في منطقتي لوهانسك ودونيتسك عبر مناطق تسيطر روسيا عليها بالفعل.

الشعب الروسي يقف مع بوتين:

وتظهر تلك اللقطات الدفاع الشعبي عن قرار الرئيس فلاديمير بوتين في الصراع الروسي الأوكراني والذي يهدف إلى الحفاظ على مستقبل موسكو ومكانتها المستقبلية في العالم.

كان الهدف الأولي للقيصر الروسي هو إقالة الحكومة الأوكرانية وإنهاء رغبتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الدفاعي الغربي (الناتو)، للأبد.