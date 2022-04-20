وثق مقطع فيديو ظهور قط في الاستوديو أثناء تقديم نشرة الأخبار على القناة الثانية في تلفزيون الكويت.

وبينما كان المذيعان يقدمان نشرة الأخبار باللغة الإنجليزية ظهر القط في الخلفية يعبر من خلف المذيعين.