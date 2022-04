أصيب ما لا يقل عن 13 شخصًا في حادث إطلاق النار وتفجير قنبلة دخان في محطة مترو أنفاق بروكلين في نيويورك.

ونقلت CNN عربية عن مصادرها القول إنه تم إطلاق النار على 5 أشخاص على الأقل، فيما قالت فرق الإنقاذ إنه تم نقل 13 شخصًا إلى المستشفيات في المنطقة المحيطة بمحطة المترو لكنها لم تحدد إذا كانت الإصابات جميعها بالرصاص أم لا.

BROOKLYN SHOOTING: At least 13 people were shot or otherwise hit by shrapnel on multiple subway stations along the northbound N train line in Brooklyn Tuesday morning. Breaking coverage continues: https://t.co/Vi5v3dRCnN pic.twitter.com/03L9Z7qMeD

— Eyewitness News (@ABC7NY) April 12, 2022