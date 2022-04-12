أصيب ما لا يقل عن 13 شخصًا في حادث إطلاق النار وتفجير قنبلة دخان في محطة مترو أنفاق بروكلين في نيويورك.

Shooting at New York's Brooklyn subway station. 5 people reportedly shot, 13 injured.

Attacker wearing vest & gas mask. Police is trying to capture shooter#Brooklyn #NewYork #USA @ravindraJourno pic.twitter.com/VVCMUcz7x1 — Ravindra Singh (News18) (@ravindraJourno) April 12, 2022

قنبلة دخان في المترو

ونقلت CNN عربية عن مصادرها القول إنه تم إطلاق النار على 5 أشخاص على الأقل، فيما قالت فرق الإنقاذ إنه تم نقل 13 شخصًا إلى المستشفيات في المنطقة المحيطة بمحطة المترو لكنها لم تحدد إذا كانت الإصابات جميعها بالرصاص أم لا.

BROOKLYN SHOOTING: At least 13 people were shot or otherwise hit by shrapnel on multiple subway stations along the northbound N train line in Brooklyn Tuesday morning. Breaking coverage continues: https://t.co/Vi5v3dRCnN pic.twitter.com/03L9Z7qMeD — Eyewitness News (@ABC7NY) April 12, 2022

وتقول الشرطة، وفقًا لتقرير أولي، إن الجاني ربما كان يرتدي قناعًا واقيًا من الغاز وسترة بناء برتقالية، وقد فر من مكان الحادث إلى مكان مجهول.

وقال مصدر آخر لشبكة CNN إن 5 أشخاص أصيبوا بالرصاص وأن شخصًا واحدًا في حالة حرجة بعد الحادث في محطة مترو أنفاق بروكلين.

وقال المحققون إنهم ليسوا متأكدين من نوع الجهاز الذي تم تفجيره، لكن التقارير الأولية تقول إنه ربما كانت قنبلة دخان، حسبما يقول مسؤول إنفاذ القانون.