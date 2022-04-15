شهد مركز العطيف على طريق الطائف – الرياض اليوم هطول أمطار غزيرة وعصف قوي وبردية شديدة فيما لا تزال السحب الكثيفة تبشر بمزيد من أمطار الخير والبركة.

برديه شمال العطيف شمال شرق الطايف😍 pic.twitter.com/brlS8gz0mJ

— عبدالرحمن السلمي (@ksa201326) April 15, 2022

ووثق مواطنون بالفيديو لحظات تساقط البرد والأمطار والرياح الشديدة التي تصل سرعتها إلى أكثر من 20 كم/ساعة على مركز عطيف شمال شرق الطائف.

الخير مستمر شرق العطيف شمال شرق الطايف pic.twitter.com/98rjlzEYas — عبدالرحمن السلمي (@ksa201326) April 15, 2022

تنبيه من طقس الرياض

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر أصدر تنبيهًا من طقس الرياض اليوم الجمعة الرابع عشر من رمضان المبارك متوقعًا أن تشهد المنطقة أتربة مثارة تحد الرؤية وأمطار رعدية.

وقال الإنذار المبكر إن الحالة تمتد من السابعة صباح اليوم حتى السادسة مساء وتشمل التأثيرات المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية. ولفت إلى أن الحالة تشمل العاصمة الرياض، الدرعية، الخرج، الحريق، الدلم، المزاحمية، حوطة بني تميم وضرما.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية وكذلك على مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

طقس الباحة وعسير

كما نبّه المركز من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن والأجزاء المجاورة لها، ويستمر التنبيه – بمشيئة الله – حتى الساعة التاسعة مساءً.

أيضًا نبه المركز اليوم من تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية على مدينة أبها ومحافظات النماص وتنومة وخميس مشيط، وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٧ مساءً.