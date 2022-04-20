عبر جمهور برنامج الصدمة عن تفاعله بشكل إيجابي مع طفلة تواجه التنمر من زملائها في المدرسة مقدمين لها الدعم النفسي والمعنوي.

الصدمة 4: إنسانية أهل السعودية مع طفلة تبكي بسبب تعرضها للتنمر بطريقة سخيفة#MBC1#الصدمة#رمضان_يجمعنا

اشترك بعرض رمضان على الباقة السنوية

6 شهور علينا و 6 عليكhttps://t.co/eRCA5QCADP

ShahidVIP pic.twitter.com/FFbLlAmd4Z — MBC1 (@mbc1) April 20, 2022

مواجهة التنمر

وفي حلقة اليوم من البرنامج الرمضاني الشهير الذي يصور في كل من السعودية ومصر والعراق ويعرض في نفس التوقيت تقريبًا تفاعلت الجماهير بشكل متقارب مع ضحية التنمر.

الصدمة 4: دموع وبكاء في مصر بسبب تعرض طفلة لتنمر محرج تسبب في آلام نفسية لها أمام الناس#MBC1#الصدمة#رمضان_يجمعنا اشترك بعرض رمضان على الباقة السنوية

6 شهور علينا و 6 عليكhttps://t.co/eRCA5QCADP

ShahidVIP pic.twitter.com/irCrlyFHDK — MBC1 (@mbc1) April 20, 2022

وشد المشاهدون من أزر الضحية ودعموها وساندوها وعبروا لها عن وقوفهم إلى جوارها بالنصائح والإرشادات التي كان لها كبير الأثر في دعم الفتاة.

عن برنامج الصدمة 4

يذكر أن برنامج الصدمة يعرض بالتزامن في عدد من الدول لكشف رد فعل الجمهور على مواقف معينة يقوم بأدائها ممثلون في البرنامج.

ويصور البرنامج في كل من السعودية ومصر والعراق بواسطة ممثلين من كل دولة، ويحاول البرنامج تسليط الضوء على بعض المظاهر السلبية في المجتمعات العربية ويرصد رد فعل المارة عليها.