هناك أشخاص حباهم الله بالقوة والتحمل والصبر حتى وإن فقدوا نعمة البصر، هذا ما حدث من رجل سوداني وأخته فقدا البصر منذ الصغر ومع ذلك كتب الله لهما النجاة من فيضانات السودان المدمرة التي قتلت العشرات وشردت الآلاف.

#انسان_على_السعودية | تابع هذه القصة لأشخاص تجملوا بالصبر والإيمان بالله رغم ما أصابهم من فقد للبصر. @fayez_malki #قناة_السعودية pic.twitter.com/TXWoG8fSsx

— قناة السعودية (@saudiatv) April 11, 2022

وخلال حلقة اليوم من برنامج إنسان على قناة السعودية التقى فايز المالكي بمواطن سوداني وأخته فقدا البصر منذ الصغر وحين داهم السيل منزلهما تشبثا بالأرض حتى لا يجرفهما السيل مع ما جرفه من أثاث نادر في البيت.

وأشار المواطن السوداني وأخته إلى أنهما يعيشان بمفردهما وأصيبا بفقد البصر منذ الولادة وأنهما راضيان بما قدره الله لهما.