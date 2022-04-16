أظهر مقطع فيديو لحظة تسرب المياه إلى داخل بهو مستشفى جازان العام نتيجة تسرب في الخط الرئيس لمياه شبكة إطفاء الحريق، وفق قناة الإخبارية.

فيديو | صحة جازان⁩: مياه في بهو مستشفى جازان العام نتيجة تسرب في الخط الرئيس لمياه شبكة إطفاء الحريق تسبب في تشغيل مضخات المياه #الإخبارية pic.twitter.com/gCE0r6MES6 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 16, 2022

ووثق المقطع، الذي نشرته الإخبارية عبر حسابها في “تويتر”، غرق بهو مستشفى جازان العام بالمياه نتيجة التسرب.

بيان صحة جازان:

من جهتها، أصدرت صحة جازان، بيانًا أوضحت من خلاله تفاصيل تسرب مياه داخل بهو مستشفى جازان العام.

وأوضحت صحة جازان: “إن ما حدث كان نتيجة تسرب في الخط الرئيسي لمياه شبكة إطفاء الحريق في الدور الأرضي”.

وأضافت: “حدث التسرب، من وصلة الربط بين خطوط المياه ما تسبب في تشغيل مضخات المياه، والذي نتج عنه تسرب كمية من المياه داخل بهو المستشفى”.

وتابع البيان: “تم إيقاف المضخات وفصل التيار الكهربائي عن منطقة البهو وعزل المنطقة مع استمرار تقديم الخدمة في باقي أقسام المستشفى”، موضحة أنه تم عمل الصيانة اللازمة من قبل الفرق المختصة واتخاذ ما يلزم.