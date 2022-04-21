شاركت فرق الهلال الأحمر السعودي، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني، في إنقاذ شاب سقط بين هضبتين في مركز أبو راكة التابع بمحافظة الوجه بمنطقة تبوك، حيث تكللت جهود إنقاذه بالنجاح ولله الحمد بعدما أمضى أكثر من 20 ساعة عالقًا بين الصخور، وتم تقديم الرعاية الإسعافية اللازمة له بموقع الحادث قبل نقله إلى مستشفى الملك سلمان العسكري.

تفاصيل إنقاذ الشاب:

وأوضح نواف العنزي، مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا في تمام الساعة التاسعة و14 دقيقة من مساء أمس الثلاثاء، بوجود شاب عالق بين شقين صخريين في وادي راطية التابع لمركز أبو راكية بتبوك، وأن محاولات إنقاذه مستمرة من قبل فرق الدفاع المدني.

وأضاف العنزي، أنه فور تلقي البلاغ، تم تسيير 3 فرق إسعافية إلى موقع الحادث، بينهم فرقة استجابة للبيئات النائية، لمباشرة الحالة، وظلت الفرق الإسعافية متواجدة في المكان خلال محاولات الإنقاذ، استعدادًا للتعامل مع الحالة فور إخراجها، حيث ظهر أن حالة الشاب مستقرة ولله الحمد، وبعد تقديم الإسعافات الأولية له بموقع الحادث، تم نقله جوًّا إلى مستشفى الملك سلمان العسكري لاستكمال العلاج والاطمئنان على وضعه الصحي.

الحالات الإنسانية الطارئة:

وأكد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك، أن الهيئة تولي عناية خاصة للتعامل مع الحالات الإنسانية الطارئة، وتلتزم بمجموعة من الإجراءات التي تضمن توفير الخدمة الإسعافية لهذه الحالات في أسرع وقت ممكن وبأعلى كفاءة، تحقيقًا لرسالة الهلال الأحمر في إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة، مقدمًا شكره لسفراء الحياة الذين شاركوا في عملية الإنقاذ، وكذلك إلى فرق الدفاع المدني التي أظهرت احترافية وكفاءة عالية في التعامل مع الحادث.