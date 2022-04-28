خلال حلقة اليوم من ستوديو 22 قام الفنان ماجد مطرب بتقليد سناب شات فيحان المعروف باسم مشهور أوكرانيا في فقرة التقليد.

وظهر مطرب في مظهر مشابه لمظهر مشهور سناب شات ويضع نظارات سوداء وقام بتقليد حركات مشهور أوكرانيا.

ومازح فيحان جمهوره مشيرًا إلى أن السبب في الحرب الروسية الأوكرانية هو زياراته المتكررة إلى أوكرانيا.