تداول مغردون مقطع فيديو يقارن بين مدينة ماريوبول الأوكرانية قبل وبعد الحرب، ليكشف مدى الدمار الذي لحق بها، بعد أن كانت المدينة غاية في الجمال والنظافة والنظام.

Mariupol, before and after pic.twitter.com/o0ryh39WoP

— Asim Albder 🇸🇦🇩🇪 (@asim20043) March 31, 2022

ماريوبول كتلة من الخراب

وأظهرت مقاطع الفيديو، جانبين مختلفين تمامًا للمدينة الأوكرانية، فهي تظهر قبل نحو شهر ونصف من الآن، مدينة ذات جمال وبهاء وهي تطل على شاطئ البحر، تحيط الأشجار الكثيفة بمبانيها الرائعة وتنتشر المساحات الخضراء، وتتمدد طرقها في نظام.

في حين يظهر الجانب الآخر تحوّل المدينة إلى كتلة من الرماد نتيجة القصف الروسي، حيث تحولت إلى كومة من الخراب فلا مباني ولا شوارع ولا أشجار، ولا بشر، لتتحول إلى مدينة أشباح.

وقف إطلاق النار

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت روسيا، وقفًا لإطلاق النار في مدينة ماريوبول الأوكرانية؛ لإجلاء المدنيين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء: إن قواتها تعيد تجميع صفوفها بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة تشيرنيهيف الشمالية من أجل التركيز على مناطق رئيسية أخرى واستكمال “تحرير” منطقة دونباس الانفصالية، حسبما ذكرت وكالات أنباء روسية.

وجاء بيان الوزارة بعد يوم من إعلان روسيا أنها ستقلص العمليات بالقرب من كييف وتشيرنيهيف لدعم التقدم في محادثات السلام.

لكن الهجمات الروسية في كلا الموقعين استمرت الأربعاء، بحسب مراسلين لرويترز بالقرب من كييف ورئيس بلدية تشيرنيهيف.

وطال قصف روسي مبنى للصليب الأحمر في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة في جنوب أوكرانيا، حسبما أعلنت كييف، الأربعاء، حيث حذر مسؤولون من كارثة إنسانية وشيكة.