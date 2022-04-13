تفاعل المرور السعودي مع بلاغ بالفيديو قدمه أحد المواطنين لسيارة تصعد فوق الرصيف لتتجاوز المركبات الأخرى.

@eMoroor

مع التحية و على أمل التفاعل… بإمكاني ارسال صورة واضحه للوحة على الخاص.@Dashcamksa1 pic.twitter.com/PxokleHIKN

— mohd alrashd alhmaid (@alm7md) April 12, 2022

وبحسب المقطع فقد صعدت المركبة فوق الرصيف وتجاوزت السيارات الأخرى من ناحية اليمين حيث ارتكب قائد المركبة عدة مخالفات في أقل من 20 ثانية.

وأشار حساب الإدارة العامة للمرور على تويتر إلى أنه سيتواصل مع مقدم البلاغ للحصول على صورة واضحة يظهر بها لوحة المركبة المخالفة وسيتم ملاحقته وتعقبه للقبض عليه.